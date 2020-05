Nudi di giorno a bordo lago, hanno un rapporto davanti ai passanti. Si cerca la coppia di Chiaverano.

Una giovane coppia di amanti è stata fotografa il 14 maggio sulla piatta del Lago Sirio a Chiaverano mentre era impegnata in un rapporto sessuale. I due erano completamente nudi a bordo lago in pieno giorno, la foto sarebbe stata infatti scattata intorno alle 13:30, non curanti delle molte persone, tra cui diversi bambini, che erano nell’area verde che circonda il lago per fare jogging. Il vicesindaco di Chiaverano, Maurizio Tentarelli, in un intervista rilasciata alla Stampa di Torino, ha commentato con tono ironico quanto accaduto, riferendo che sul posto sarebbero intervenute le forze dell’ordine del comune a seguito delle diverse segnalazioni. La coppia, infatti, sarebbe stata ben visibile sia dal parco che dalla vicina strada, dove erano molte le macchine in transito.

I due giovani, resisi conto dell’arrivo della macchina dei funzionari comunali, si sarebbero dati alla fuga e dunque non sarebbe stato possibile identificarli.

“Questa è una nota di colore in un momento triste, che può essere quasi definita folkloristica”, cosi il vicesindaco di Chiaverano, Maurizio Tentarelli. Lo stesso ha poi aggiunto: “I ragazzi non hanno pensato alle conseguenze a cui sarebbero andati incontro se fosse passata una pattuglia della polizia o dei carabinieri. Rischiavano una denuncia per atti osceni in luogo pubblico oltre che delle ammende in quanto abbiamo istituito qui nelle zona un divieto di assembramento in seguito al dpcm per il Covid-19”.