Pestaggio di gruppo a Napoli, giovane ragazzo accerchiato dai bulli

Ha scatenato polemiche un video in cui viene immortalato un pestaggio di gruppo ai danni di un ragazzino a Napoli, nel quartiere di Colli Aminei.

Da alcune ore un video che immortala un pestaggio di gruppo ai danni di un ragazzino avvenuto a Napoli sta scatenando un moto di sdegno e indignazione da parte della popolazione del comune partenopeo. Le immagini, girate nella pineta di Colli Aminei, risalirebbero all’8 maggio scorso ma sono divenute di pubblico dominio soltanto nella giornata di sabato 16, quando la consigliere comunale Laura Bismuto ha denunciato il fatto sul proprio account social, chiedendo a gran voce l’intervento delle autorità per assicurare alla legge i giovanissimi bulli.



Pestaggio a Napoli, bulli malmenano un ragazzino



Le immagini presenti nel video sono abbastanza eloquenti e mostrano la violenza a cui può arrivare un atto di bullismo: un giovane ragazzo vittima del branco viene preso a schiaffi, pugni e calci da un gruppo di suoi coetanei, di età compresa tra i 12 e i 15 anni, mentre altri guardano divertiti la scena e altri ancora riprendono il tutto con il proprio smartphone. Un episodio agghiacciante che non è passato inosservato agli esponenti politici locali, come la consigliera comunale Laura Bismuto, originaria proprio del quartiere dei Colli Aminei.

In un posto sul proprio profilo social, la consigliera commenta la scena che gli si è parata davanti agli occhi con queste parole: “Mi è appena stato girato un video agghiacciante, di scene di bullismo e di violenza gratuita tra adolescenti del mio quartiere, dei Colli Aminei, della cosiddetta Napoli bene. Un branco di forti con i deboli, accanitisi su uno, uno soltanto“. Nel video è inoltre possibile vedere come molti dei presenti indossino la mascherina, tenendola però abbassata sul mento.





La consigliera Bismuto afferma inoltre di aver già allertato le forze dell’ordine, nella speranza che i protagonisti del pestaggio possano essere puniti come meritano per il gesto che hanno compiuto: “Come madre, prima che come consigliera comunale e come presidente della Commissione Giovani e Polizia locale della città di Napoli, non avrò pace finché non saranno individuati gli attori di questo orrore e intercettati i genitori di queste anime miserabili. Non è mai piacevole parlare in questi termini di giovanissimi, ma in questo caso parliamo di giovani con molta probabilità fortunati, di ragazzi probabilmente cresciuti in contesti agiati e forniti di tutti gli strumenti. Ho già allertato le forze dell’ordine. Scene di questo tipo non ne voglio vedere mai più”.