Titolare di un ristorante si schianta con lo scooter

Ancora da capire le dinamiche dell'incidente. La donna ora è ricoverata in gravi condizioni al Niguarda.

La titolare di un ristorante di Milano stava facendo delle consegne a domicilio con il suo scooter, quando ad incrocio di zona Monforte si è schiantata contro un’auto. L’uomo alla guida l’ha subito soccorsa e aspettato il 118. La donna trasportata d’urgenza al Nuiguarda ora versa in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione.

Titolare di un ristorante si schianta con scooter a Milano

Una giovane titolare di un ristorante di Milano, nella serata di sabato 16 maggio stava facendo delle consegne a domicilio per alcuni suoi clienti, come tanti suoi colleghi riconvertiti al delivery in queste mesi per sopravvivere alla crisi causata dal coronavirus, ma purtroppo ad un incrocio si è schiantata con il suo scooter.

Alle 21.40 la 30enne ha avuto un vioelntissimo impatto all’incrocio tra via Archimede e via Galvano Fiamma, in zona Monforte, con un’altra macchina.

L’uomo al volante è rimasto illeso ed è riuscito a prestare i primi soccordi, chiamando successivamente il 118.





La dinamica

La donna è stata subito trasportata d’urgenza al Niguarda di Milano, dove tuttora è ricoverata nel reoarto di rianimazione in gravissime condizioni. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte del nucleo radiomobile della polizia locale.

Ancora è da capire chi tra la ristoratrice il 30enne al volante non abbia rispettato il semaforo rosso posto all’incrocio delle due vie. La scooterista ha immediatamente perso il casco, volata sull’asfalto, e le sue condizioni sono state immediatamente giudicate come “serie” prima dall’uomo, poi dai soccorritori del 118.