È in gravissime condizioni l'uomo colpito all'addome da un colpo di pistola nel quartiere Chiaia di Napoli.

Agguato a Napoli nella notte di lunedì 18 maggio. Un uomo – di cui ancora non si conoscono le generalità e che sono al vaglio delle forze dell’ordine – è rimasto ferito gravemente nel quartiere Chiaia. La vittima dell’agguato è stato colto di sorpresa con un colpo di pistola all’addome che l’ha ferito in modo molto grave. L’uomo adesso si trova ricoverato, in prognosi riservata, in ospedale a Napoli. È piantonato dagli agenti della polizia che stanno indagando su quanto accaduto nella notte di lunedì 18 maggio.

Agguato a Napoli: uomo gravissimo

Dunque, si torna a sparare a Napoli. Protagonista il rione Chiaia, ove è avvenuto il drammatico incidente. L’uomo è stato ferito in zona. Stando a quanto riportano le cronache locali la vittima è riuscita ad arrivare dinnanzi alla Clinica Internazionale di via Tasso senza fiato e tutto insanguinato. Ed è proprio qui che sono state prestate le prime cure a un uomo colpito al torace da un colpo d’arma da fuoco.

Il personale della clinica ha immediatamente allertato il 118.





Sul posto è intervenuta l’ambulanza della postazione Chiatamone con l’equipe che ha stabilizzato le condizioni cliniche dell’uomo trasportato con il codice di massima urgenza all’ospedale Cardarelli. Ancora poco chiare le dinamiche e i motivi che hanno portato all’agguato della notte di lunedì 18 maggio. Non si conosce neanche l’identità del soggetto colpito che parrebbe avere un’età tra i 30 e i 40 anni. Indagano le forze dell’ordine.