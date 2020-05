La bimba di sei anni scomparsa da Caivano è stata trovata dalle forze dell'ordine al confine con Cardito.

Angela, la bimba di sei anni scomparsa nella mattinata del 18 maggio a Caivano, comune in provincia di Napoli, è stata ritrovata dopo poche ore dai Carabinieri. Finiscono così le ore di angoscia della famiglia, residente in via Cirillo, da cui la piccola si era allontanata per poi perdere la via del ritorno.

Ritrovata la bimba di 6 anni scomparsa a Caivano

A confermare il ritrovamento è intervenuto il comandante dell’Arma Antonio La Motta che ha spiegato che la sua squadra ha ritrovato Angela tra Caivano e la vicina Cardito. Ha affermato che costei sta bene ma che sulle circostanze dell’operazione non può fornire ulteriori informazioni.

La piccola era scomparsa poche ore prima dalla sua abitazione in circostanza ancora non note. Secondo una prima ricostruzione fornita dal Giornale di Caivano, avrebbe approfittato di un attimo di distrazione dei genitori per uscire all’esterno della sua abitazione spingendosi fino a via Sant’Arcangelo.

Non ritrovando più la strada di casa si sarebbe allontanata.





La medesima fonte ha poi raccolto testimonianze di ragazzi che l’avevano incontrata e le avevano chiesto se avesse bisogno. Ma Angela non aveva accettato nulla se non probabilmente l’aiuto di una persona anziana che l’avrebbe accompagnata in un bar proprio al confine tra i due paesi dove poi le forze dell’ordine l’hanno trovata. Complice del lieto fine anche il passaparola di strada e di internet dove la famiglia aveva autorizzato la diffusione della foto della bimba per permettere ai residenti di conoscere il suo aspetti: capelli castani e lunghi, carnagione chiara e nessun segno particolare.