Coronavirus, l’Italia è nella top ten dei posti sicuri per le vacanze

Secondo una classifica pubblicata dal New York Times l'Italia risulta essere uno dei dieci posti più sicuri al mondo per le vacanze post coronavirus.

Con la parziale riapertura di di lunedì 18 maggio sembra finalmente avvicinarsi anche per l’Italia la possibilità di una ripresa del turismo e delle vacanze, seppur nel rispetto delle norme anti coronavirus e del distanziamento sociale. La speranza di un ritorno alla normalità anche per quanto riguarda il comparto turistico è stata auspicata anche sulle colonne del quotidiano statunitense New York Times, che in un articolo dello scorso 8 maggio inserisce il nostro Paese tra le dieci mete più sicure per le vacanze post Covid.



Coronavirus, Italia posto sicuro per le vacanze

Nell’articolo, a firma di Lauren Sloss, vengono infatti analizzate per ogni località le date di fine lockdown e i vari calendari di riapertura, indicando anche le restrizioni a cui devono per ora sottostare sia i cittadini che soprattutto i turisti provenienti dall’estero. Secondo l’autrice, nonostante i voli internazionali siano ancora proibiti in molti paesi le autorità premono per una ripresa del settore vacanziero nel breve periodo: “Mentre il paese inizia con cautela a riaprire, i funzionari del turismo insistono sul fatto che il turismo ricomincerà quest’anno“.

Il pezzo sottolinea infatti come nel nostro Paese sia ormai sempre più evidente la necessità di far ripartire l’economia, sfiancata da quasi tre mesi di stop totale: “L’economia italiana già sofferente ha subito un colpo enorme dopo quasi due mesi di chiusura e un calo del 95% del turismo”. Tra le località italiane che vengono elencate come quelle ideali per trascorrere le prossime vacanze in sicurezza il New York Times cita la costiera amalfitana, anche il relazione al minor numero di casi di coronavirus registratisi nel meridione rispetto al Nord Italia.





Oltre all’Italia, nella classifica dei posti più sicuri dove passare le ferie nella prima estate post Covid il quotidiano menziona Australia, Nuova Zelanda, Grecia, Porto Rico, Islanda, Messico, Francia, Singapore e le Hawaii.