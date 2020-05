Le nuove previsioni dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute sulle date in cui le regioni italiane registreranno zero contagi da coronavirus.

L’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle regioni italiane ha fornito le nuove previsioni sulle date in cui i territori registreranno zero contagi da coronavirus. Le prime ad uscire dall’emergenza sarebbero le province autonome di Trento e Bolzano e la Calabria mentre l’ultima, come prevedibile, la Lombardia.

Zero contagi da coronavirus: le previsioni

Il team coordinato da Walter Ricciardi e Alessandro Solipaca è giunto alla conclusione che alcune aree del paese potrebbero vedere i propri contagi azzerati già dalla terza settimana di maggio. Altre invece sono in una fase leggermente più arretrata ma a inizio giugno potrebbero uscire dall’epidemia mente per altre cinque regioni ciò dovrebbe avvenire entro la fine di giugno. La Lombardia invece, essendo la zona più colpita, dovrà attendere metà agosto prima di non avere alcun caso positivo giornaliero.

Come detto in precedenza, stando a queste proiezioni le prime ad uscire dal contagio dovrebbero essere le due Province Autonome di Bolzano (21 maggio) e Trento (22 maggio), seguite da Calabria (22 maggio), Umbria (23 maggio), Sardegna (24 maggio) e Basilicata (26 maggio).

Subito dopo vi sarebbero Lazio (17 giugno), Emilia-Romagna (22 giugno), Marche (23 giugno), Liguria (24 giugno) e Piemonte (26 giugno).

Quanto al Molise, la sua curva dei nuovi contagi è pressoché parallela all’asse orizzontale e questo fa sì che sia impossibile prevedere l’azzeramento dei nuovi positivi. Ciò potrebbe essere dovuto all’emersione di nuovi focolai che hanno invertito la dinamica ascendente della curva. Situazione differente in Lombardia che gli osservatori ritengono possa vedere un azzeramento dei contagi non prima del 13 agosto.

Va sottolineato che le stime sono state realizzate tenendo conto di livelli di mobilità molto contenuti e dei provvedimenti presi da governo e regioni fino al 15 maggio. La situazione potrebbe quindi cambiare alla luce dell’ultimo decreto che di fatto dispone una riapertura quasi totale e di conseguenza un aumento dei contatti interpersonali.





Le date regione per regione

Qui l’elenco completo delle regioni italiane con il relativo giorno in cui dovrebbero registrare zero nuovi casi positivi: