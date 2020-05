L'oncologo Paolo Ascierto invita a una maggiore attenzione in questa Fase 2. Per Napoli è necessaria ancora prudenza in tutto il Paese.

“Ora maggiore attenzione” è il messaggio, in sintesi, dell’oncologo Paolo Ascierto, che avverte in merito alla ripresa della Fase 2. Se è vero che, a partire da oggi, riprendono molte attività finora in lockdown come bar, ristoranti e parrucchieri, è altrettanto verso che non si può abbassare la guardia. In Campania la Fase 2 inizierà il prossimo 21 maggio, ma l’oncologo Ascierto invita alla prudenza.

L’oncologo Paolo Ascierto sulla Fase 2

Paolo Ascierto è oncologo presso l’Istituto nazionale tumori dell’Ospedale Pascale di Napoli. Durante i mesi di lockdown per il Paese, ha gestito in prima linea le fasi più critiche della pandemia di Covid-19. Con il ricordo di quei giorni ancora davanti agli occhi, ha pertanto deciso di rivolgersi alla popolazione italiana: “Da lunedì riprenderanno diverse attività, ma questo non significa abbassare la guardia… tutt’altro! Adesso è il momento di aumentare l’attenzione perché aumentando il numero delle persone in giro, aumentano le possibilità di infezione. Mascherine, distanziamento sociale e igienizzanti per le mani rappresentano oggi più che mai strumenti necessari!” ha scritto via social.

Ascierto e la sperimentazione con il Tocilizumab

L’Istituto Nazionale Tumori di Napoli è il centro che ha avviato la sperimentazione con il Tocilizumab, il farmaco utilizzato per trattare l’artrite reumatoide che sta mostrando risultati incoraggianti per contrastare forme acute di polmonite da Covid-19.

Lo studio – autorizzato dall’Aifa – è condotto dall’oncologo Ascierto, e ha finora dimostrato un calo del tasso di mortalità nei pazienti affetti dal coronavirus. Per il team partenopeo si tratta di “risultati non definitivi”, ma comunque incoraggianti.





Una tappa importante per la lotta al coronavirus, nonché garanzia di sicurezza per tutti coloro che, come i pazienti oncologici, sono affetti da un notevole calo delle difese immunitarie durante il trattamento delle neoplasie.