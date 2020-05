Nuove regole per la riapertura di aziende e uffici a partire dal 18 maggio, quando ci saranno nuovi allentamenti nella Fase 2.

Grazie all’accordo raggiunto tra Governo e Regioni, il 18 maggio riapriranno quasi tutte le attività commerciali e lavorative. Per contenere la diffusione del coronavirus e non precipitare dalla Fase 2 alla Fase 1, ci saranno alcune regole da rispettare nelle aziende e negli uffici, dove è previsto un rigido protocollo con le misure di sicurezza in vista della riapertura. Dove possibile è consigliabile proseguire con lo smart working.

Fase 2, regole per uffici e aziende dal 18 maggio

In vista dalla riapertura (quasi) totale di aziende e uffici a partire dal 18 maggio, il Governo ha stilato un protocollo di regole da seguire per il contenimento del coronavirus nella Fase 2. L’obiettivo è che tutti possano tornare al lavoro in sicurezza. Per questo il premier chiede di continuare il lavoro agile dove possibile, in modo da limitare al massimo spostamenti e assembramenti. In secondo luogo chiede la collaborazione tra aziende e dipendenti per il mantenimento delle condizioni igieniche sul posto di lavoro.

Ai lavoratori sarà chiesto la misurazione della temperatura in entrata, il corretto mantenimento della distanza interpersonale, l’uso di dispositivi di protezione individuale, come guanti e mascherina.

Ai datori è chiesta la sanificazione degli ambienti di lavoro, la creazione di un segnaletica a terra per la creazione di passaggi separati tra entrata e uscita, l’organizzazione di ingressi contingentati di operatori esterni.

Il Governo chiede inoltre, dove possibile, di far utilizzare ai dipendenti ferie e congedi retribuiti, oltre agli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

Protocollo anti-contagio: i dettagli

Il Dpcm contiene una lunga serie di regole anti-contagio, che riguardano tutti gli ambienti di lavoro e che cambieranno ogni aspetto della vita lavorativa. Vediamoli nel dettaglio.

Regole per l’azienda

Informazione : l’azienda si impegna nel comunicare chiaramente i comportamenti da seguire sul posto di lavoro, in particolare quelli relativi alla misurazione della temperatura corporea, al rispetto del distanziamento, all’uso corretto dei DPI. In queste circolari, inoltre, è spiegata la prassi da seguire se si rilevano sintomi legati al coronavirus.

: l’azienda si impegna nel sul posto di lavoro, in particolare quelli relativi alla misurazione della temperatura corporea, al rispetto del distanziamento, all’uso corretto dei DPI. In queste circolari, inoltre, è spiegata la prassi da seguire se si rilevano sintomi legati al coronavirus. Modalità di ingresso in azienda : prima dell’ingresso sul posto di lavoro, è obbligatorio misurare la temperatura corporea dei dipendenti. Se la temperatura supera i 37.5°, è vietato l’ingresso al lavoratore, che dovrà seguire le indicazioni del suo medico curante.

I dipendenti che abbiano avuto contatti con persone positive al coronavirus hanno l’obbligo di comunicarlo all’azienda, così come chi ha contratto il coronavirus in passato (in questo caso bisogna dimostrare l’avvenuta negativizzazione).

: prima dell’ingresso sul posto di lavoro, è obbligatorio misurare la temperatura corporea dei dipendenti. Modalità di accesso dei fornitori esterni e dei visitatori: ai fornitori sarà dedicato un percorso di entrata e uscita personalizzato, per evitare qualsiasi contatto con il personale interno di aziende e uffici. I fornitori devono essere messi al corrente delle regole vigenti all’interno del posto di lavoro in cui si stanno recando, così da poterle seguire. In generale, è consigliato limitare al massimo le visite di operatori esterni all’azienda.

ai fornitori sarà dedicato un percorso di entrata e uscita personalizzato, per evitare qualsiasi contatto con il personale interno di aziende e uffici. I fornitori devono essere messi al corrente delle regole vigenti all’interno del posto di lavoro in cui si stanno recando, così da poterle seguire. In generale, è consigliato limitare al massimo le visite di operatori esterni all’azienda. Pulizia e sanificazione dell’azienda: l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Occorre inoltre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. Se viene rilevato un caso sospetto all’interno dell’azienda, il datore di lavoro è tenuto a organizzare una sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti.





Regole per i dipendenti