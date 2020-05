Come risponde Roma al primo vero giorno di fase 2? Lunedì 18 maggio si registrano code in metro, poca distanza e diversi assembramenti.

La nuova fase 2 a Roma riparte così: code in metro, assembramenti e scarse distanze. La Città Eterna lunedì 18 maggio si è risvegliata ‘viva’ come non accadeva da due mesi. Ma la situazione resta da sottovalutare, anche perché nelle ultime ore i casi di Coronavirus sono aumentati, come segnalato dallo Spallanzani. Come riporta Il Messaggero, nella giornata di lunedì 18 maggio si sono registrate importanti code alla stazione di Ponte Mammolo, così come file si sono segnalate alla stazione dei bus di Termini. La vita, con la nuova ordinanza firmata da Conte, riparte. E con essa aumenta il traffico dei veicoli sul GRA e le file all’ingresso delle metro e alle banchine degli autobus. E si segnala una scarsa distanza tra le persone, sebbene la maggior parte indossi la mascherina protettiva.

Fase 2, così riparte Roma

Grossi disagi lunedì 18 maggio a Roma, per il primo giorno di Fase 2. Molta affluenza si è registrata nelle stazioni di interscambio con i capolinea dei pullman o i parcheggi di scambio, oltre alle principali stazioni metro.

Numeri alla mano, con la nuova fase 2 sono circa 850 mila le persone che circolano a Roma per motivi di lavoro. Sui mezzi pubblici il maggiore afflusso ha riguardato la fascia tra le 6 e le 7.30.





Preoccupante la situazione di Ponte Mammolo, sulla linea B, con gli addetti di Atac e della protezione civile che non sempre sono riusciti a far rispettare la distanza minima di un metro. Scene identiche anche a Termini, a Cipro, Tiburtina e Battistini. Traffico più intenso stamattina su alcuni tratti del Grande raccordo anulare di Roma, del tratto urbano dell’A24 in direzione centro e sulla diramazione Sud verso il centro della Capitale. Ad aumentare il traffico di persone anche la riapertura delle messe con la Basilica di San Pietro che riapre i battenti dopo due mesi di chiusura.