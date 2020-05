Convertitasi alla religione islamica durante la prigionia in Kenya, Silvia Romano ha citato due versetti del Corano in un post su Facebook.

A distanza di una settimana dal suo ritorno in Italia, Silvia Romano torna a parlare su Facebook e lo fa citando un versetto del Corano relativo all’amicizia. Nel post, visibile soltanto agli amici dopo che le innumerevoli minacce l’avevano costretta a limitare la visibilità del profilo, è lei stessa a precisare la fonte specificando di che passo si tratta.

Silvia Romano cita il Corano su Facebook

Convertita all’Islam a metà della sua prigionia in Kenya, dove è rimasta per 18 mesi prima della liberazione avvenuta sabato 9 maggio, la giovane cooperante ha così scritto: “Non sono certo uguali la cattiva (azione) e quella buona. Respingi quella con qualcosa che sia migliore: colui dal quale ti divideva l’inimicizia, diventerà un amico affettuoso. Ma ricevono questa (facoltà) solo coloro che pazientemente perseverano; ciò accade solo a chi già possiede un dono immenso“. Ha infine specificato che si tratta di una frase contenuta nel capitolo “Esposti chiaramente” ai versi 34-35.

Non è la prima volta dal suo ritorno in Italia che Silvia pubblica degli aggiornamenti sul suo profilo. Già qualche giorno prima aveva commentato un video ringraziando i musulmani d’Italia per la solidarietà dimostrata dopo il suo ritorno in patria.

Aveva inoltre mandato un messaggio simile al precedente invitando i suoi amici a non prendersela per la campagna di odio scatenatasi nei suoi confronti causata principalmente dalla sua conversione e dall’abito che indossava al suo rientro.





“Non arrabbiatevi per difendermi, il peggio per me è passato“, aveva scritto in quell’occasione. E in merito alla veste aveva specificato che nulla l’ha distolta dall’unica cosa che per lei contava, ovvero scendere dall’aereo e riabbracciare le persone più importanti della sua vita.