Un 16enne di Voghera è rimasto folgorato dai cavi di alimentazione di un treno sul tetto del quale si era arrampicato per gioco.

A Voghera, in provincia di Pavia, un 16enne ha rischiato di morire nella giornata di domenica 17 maggio, dopo essersi arrampicato per gioco sul tetto del vagone di un treno e aver inavvertitamente toccato un cavo di alimentazione del convoglio. Il ragazzo è rimasto folgorato ed è stato sbalzato indietro di diversi metri.

Voghera, 16enne folgorato dai cavi del treno

Gli operatori del 118 giunti sul luogo dell’incidente, hanno deciso di trasportarlo d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano e, secondo quanto riportato da La Provincia pavese, sarebbe in prognosi riservata, ma comunque non in pericolo di vita. Il 16enne avrebbe riportato un’ustione alla mano e diverse ferite sul corpo, ma per fortuna la tragedia sembrerebbe essere stata sfiorata. Gli agenti della polizia dovranno ora chiarire la dinamica dell’incidente avvalendosi delle videocamera di sorveglianza della stazione.





Non è purtroppo un caso isolato

Quanto avvenuto a Voghera non è purtroppo un caso isolato, con diversi episodi simili riscontrati in molti comuni d’Italia.

Il gioco estremo di arrampicarsi sul tetto di un treno era costato la vita lo scorso giugno ad un ragazzo di 20 anni di Nettuno, in provincia di Roma, morto folgorato dall’alta tensione dopo aver toccato i fili della rete elettrica che corrono lungo il tetto del treno alla stazione della sua cittadina. Il tutto davanti ai suoi amici con i quali aveva deciso di ritrovarsi per trascorrere il sabato sera bevendo una birra. Nel 2015 invece a Lucca la bravata era costata la vita ad un 15enne nella stazione ferroviaria di Porcari.