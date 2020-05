Il giornalista sportivo Cesare Barbieri è morto all'età di 55 anni. La lotta con una lunga malattia, culminata con un ictus avvenuto di recente

Cesare Barbieri, giornalista sportivo e telecronista, è morto all’età di soli 55 anni. Combatteva da tempo contro una grave malattia, cui si era aggiunto di recente un ictus.

Cesare Barbieri è morto

Originario di Vigevano (PV), Cesare Barbieri era da alcune settimane ricoverato in una struttura sanitaria a Milano. Il ricovero era dovuto a un ictus che da tempo ormai aveva aggravato le sue condizioni di salute. Non si sa ancora nulla sulla data dei funerali, la cui celebrazione dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme di distanziamento sociale.

La carriera di Cesare Barbieri

Cesare Barbieri aveva cominciato a lavorare come giornalista sportivo da giovane per Radio Pavia. Contemporaneamente si è occupato di basket scrivendo per il settimanale locale “Il Lunedì”. Dalle televisioni locali è poi passato a lavorare per canali nazionali quali 7Gold e infine Mediaset Premium e Sky. Al momento lavorava per Infront e il magazine sulla serie B per la Lega Calcio.





Il ricordo dei colleghi

Cesare Barbieri era un uomo molto rispettato da diversi giornalisti e colleghi.

“Eri un’enciclopedia dello sport, ti ricordavi tutto e ti portavi dietro quella passione totale– il pensiero di Andrea Cocchi di Sport Mediaset – “Se per caso dove sei adesso si dovesse giocare a pallone spiegagli bene che cosa sia la diagonale. Di sicuro anche lì ne saprai più di tutti. Ciao Cesarone e grazie per averci regalato la tua amicizia”.

“Sei stato il primo a insegnarmi il mestiere e io oggi non so nemmeno cosa scrivere. Ciao Cesarone, grazie per tutto ciò che sei stato” recita un tweet commovente di Alexi Guffanti, ufficio stampa.

“Un amico, un uomo a cui voler bene, un anima dal grande cuore che amava il calcio femminile” ha commentato Katia Serra, opinionista per Sky Sport.