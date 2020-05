Alberto Cirio ha elogiato l'iniziativa di Borgosesia: qui le scuole sono aperte per accogliere i bimbi dei genitori lavoratori.

Il governatore del Piemonte Alberto Cirio si è detto orgoglioso del modello Borgosesia, il comune che ha scelto di tenere aperte le scuole per accogliere, rispettando le misure di sicurezza, i bambini che hanno entrambi i genitori lavoratori. Si tratta di una pratica che secondo lui andrebbe estesa a tutte le altre aree della regione e dell’intera nazione perché “è vero che bisogna preoccuparsi di far tornare a lavorare le persone, ma non bisogna mai dimenticarsi dei loro figli“.

Cirio sulle scuole aperte a Borgosesia

La Regione, ha fatto sapere, ha subito sostenuto l’idea del sindaco della Lega Tiramani considerandola una giusta iniziativa che faccia da mediazione tra la ripartenza delle attività e la garanzia che i bambini non rimangano dimenticati. Sempre in quest’ottica ha annunciato che per l’estate ha in mente di riaprire i centri estivi, sempre garantendo il rispetto delle norme anti contagio.

Per questo ha stanziato due milioni per Comuni, oratori e per l’anticipo di Estate ragazzi.

Non tutti i genitori, ha spiegato, hanno la possibilità di pagare la baby-sitter o la fortuna di avere i nonni a disposizione. Il progetto Estate ragazzi garantirà quindi che i più piccoli possano svolgere attività durante l’orario lavorativo di mamma e papà.

L’iniziativa

Quello elogiato da Cirio è il progetto mandato avanti dall’amministrazione di Borgosesia in sinergia con i comuni di Varallo e Quarona. Questo prevede che le famiglie con entrambi i genitori che lavorano e bambini nella fascia di età compresa tra 3 e 10 anni, che frequentano cioè la scuola dell’infanzia e primaria, possano mandare i loro figli a scuola.

Il piano prevede per le elementari l’accoglienza di 5 studenti e un operatore, per l’infanzia di 4 bimbi per ogni assistente. Le attività, dalle 9 alle 18, hanno un costo di 15 euro al giorno compreso il pranzo. Ogni settimana gli operatori prima di cominciare la giornata lavorativa si sottoporranno ai test sierologici.