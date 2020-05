16enne si lancia dal quinto piano: è il terzo in un mese

Succede a Nocera Inferiore nella notte di martedì 19 maggio. È il terzo caso di suicidio in un mese nel salernitano.

Suicidio a Nocera Inferiore nella notte di martedì 19 maggio. A togliersi la vita un ragazzo di soli 16 anni che, stando alle informazioni fornite dalle cronache locali, si è gettato dal quinto piano. A dare l’allarme i genitori del giovane che, non avendo risposte dallo stesso, si sono allarmati e hanno fatto l’amara scoperta. Sono stati papà e mamma a portare il giovane di 16 anni nel primo ospedale utile di Nocera Inferiore ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare. Quello di martedì 19 maggio è il terzo caso di suicidio nel salernitano dell’ultimo mese, un evento che inizia a destare preoccupazione negli inquirenti.

Nella notte di martedì 19 maggio, dunque, un suicidio scuote la comunità di Nocera Inferiore, Comune della provincia di Salerno. A togliersi la vita, gettandosi dal quinto piano, un ragazzo di 16 anni che non aveva mai dato sospetti di poter compiere un tale gesto.

Ad effettuare le prime indagini sono stati i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, giunti sul posto dietro una segnalazione, in via Ricco, zona periferica cittadina.





La corsa in ospedale, dove intanto la famiglia aveva portato il ragazzo, per tentare di soccorrerlo e salvarlo in ogni modo possibile: purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Il giovane di 16 anni rappresenta il terzo caso di suicidio nel mese di maggio avvenuto nella provincia salernitana.