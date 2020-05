Mentre tentava di arrampicarsi su un cassonetto della Caritas, un bambino di 10 anni è rimasto schiacciato al torace: è morto poco dopo.

Tragedia a Boltiere, comune in provincia di Bergamo, dove un bambino di 10 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato in un cassonetto per abiti usati. Apparso subito in condizioni gravissime dai sanitari del 118, ha perso la vita poco dopo l’arrivo in ospedale.

Bambino schiacciato da un cassonetto

L’episodio è avvenuto in via Monte Grappa intorno alle 20 di martedì 19 maggio 2020. Karim Bamba, questo il nome della vittima, si sarebbe arrampicato probabilmente per vedere cosa ci fosse all’interno o per cercare di prendere qualcosa. La sua famiglia versa infatti in gravi condizioni economiche ed è seguita dagli assistenti sociali e non è escluso che l’intento era quello di estrarre qualche indumento. Stando alle testimonianze di alcuni residenti si tratta di persone “in strada tutti i giorni” e “spesso in giro scalze“.

Purtroppo però è rimasto schiacciato al torace nell’ingranaggio di chiusura. A lanciare l’allarme è stata una donna che a quell’ora stava andando a recuperare la sua auto.

Avendo notato le gambe del ragazzino che fuoriuscivano dal cassonetto, ha chiamato il marito e un pizzaiolo che ha un’attività lì vicino. “Non dava segni di vita, abbiamo chiamato immediatamente i soccorsi“, ha spiegato ai cronisti.

Immediato l’arrivo sul posto di due ambulanze e dei Vigili del Fuoco che hanno tagliato le lamiere del cassonetto per estrarre il corpo del bambino. I sanitari hanno giudicato da subito gravissime le sue condizioni tanto che, nonostante la corsa disperata al Pronto soccorso del Papa Giovanni di Bergamo dove è arrivato già in arresto cardiaco, è morto poco dopo. Sull’accaduto indagano i Carabinieri di Treviglio.