Dopo Marsala, "buoni samaritani" anche a Caserta: due clienti hanno pagato i loro caffè con 100 euro per aiutare i dipendenti del bar.

Lo scorso 18 maggio, giorno della fatidica apertura dei bar e ristoranti dopo il lockdown, in un bar di Caserta due clienti hanno voluto aiutare gli amici proprietari del bar pagando due caffè con 100 euro e lasciando il resto come mancia per i dipendenti.

100 euro per il caffé in un bar Caserta

“Dopo Marsala, anche i miei amici Gennaro Fabiano e Vincenzo Mazzarella pagano due caffè cinquanta euro cadauno, lasciando il resto ai dipendenti. Grazie di cuore”, ha detto Gianni Genovese, proprietario del bar casertano “Chalet Genovese dal 1946”, che si trova a due passi dalla Reggia di Caserta.





Il precedente

Già qualche giorno prima, infatti, a Marsala un uomo aveva mostrato solidarietà nei confronti dei dipendenti di un bar, pagando il caffè 50 euro, anziché un euro.

“Siete rimasti chiusi 50 giorni, è il minimo che io possa fare. Sono una persona fortunata. Ho uno stipendio pubblico come operatore delle forze dell’ordine e il mio stipendio è pagato dalle tasse che tu paghi“, aveva detto l’autore del bel gesto alla cassiera, restando anonimo. Questa volta però a Caserta i proprietari hanno voluto fare nomi e cognomi, postando una foto sui social con i due buon samaritani al bancone del bar, muniti ovviamente di mascherina.