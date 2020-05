Dà fuoco all'auto del sindaco perchè stufo di aspettare per l'assegnazione della casa popolare.

Ad un uomo di Gibellina non viene assegnata la casa popolare che attende da tempo e lui, per vendetta, dà fuoco all’auto del sindaco. È questa una prima ricostruzione dei fatti effettuata dai Carabinieri di Castelvetrano per gli avvenimenti della notte del 4 aprile scorso quando l’auto del primo cittadino del paese in provincia di Trapani, Salvatore Sutera, era stata distrutta nel cortile dove si trovava parcheggiata da un incendio di origine dolosa. Da allora, a distanza di un mese e mezzo, sarebbe stato individuato il responsabile del rogo. Si tratta di Antonino Bivona, 42enne di Gibellina, che avrebbe compiuto il gesto perchè stanco dei continui dinieghi alla concessione della casa popolare che avrebbe più volte richiesto.

Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Sciacca, avrebbero portato a considerare il 42enne come il responsabile del gesto in quanto dalle immagini delle telecamere di video sorveglianza presenti nel paese si è notato che, compatibilmente con l’orario del fatto, l’autovettura di Bivona era nei paraggi dell’abitazione del sindaco con i fari spenti.

Da li sono poi emersi altri elementi utili a valorizzare maggiormente i sospetti nei confronti dell’uomo.





Il 42enne è stato dunque fermato e portato nella Casa Circondariale di Sciacca, in regime di custodia cautelare e accusato di tentata estorsione e incendio aggravati. Ora andrà a processo, ma le pesanti accuse a suo carico e le schiaccianti prove potrebbero indirizzare il giudizio verso uno svolgimento per direttissima per cercare di ridurre la pena finale.