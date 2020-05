Due nuovi casi di coronavirus al Cardarelli di Napoli e si indaga su un terzo sospetto. Sindacati e associazioni di categoria chiedono spiegazioni.

Nel reparto di Medicina 2 dell’ospedale Cardarelli di Napoli sono stati trovati positivi al coronavirus un infermiere e un paziente. Salgono a 11 i contagiati nel reparto nel giro di 15 giorni. Si attendono riscontri per un sospetto terzo caso, trasferito per sicurezza dal reparto infetto.

Coronavirus, altri due positivi al Cardarelli

Nella mattina di mercoledì 20 maggio sono stati rilevati altri due casi di positivi al coronavirus all’ospedale Cardarelli, nel reparto di Medicina 2 dove già si trovano ricoverati altri contagiati, sia pazienti che sanitari.

Nel giro di 15 giorni, sale a quota 11 il numero dei contagi nel reparto. Sempre nella stessa mattina, si è rilevato un possibile terzo caso sopetto di contagio, trasferito in via preventiva nella palazzina M.





Nuovo focolaio?

Degli 11 contagiati, si contano due dottoresse, due infermieri e sette pazienti maschi. Una statistica che ha allarmato le associazioni di categoria e i sindacati che hanno già espresso timori su un possibile nuovo focolaio all’interno del padiglione ospedaliero.

“La preoccupazione è spegnere il focolaio, ma anche ripartire, oggi più che mai perché queste problematiche rappresentano anche l’occasione di riorganizzare il sistema“, scrivono i sindacalisti Nursing Up del Cardarelli.

“Il distanziamento sociale deve mettere fine all’epoca delle barelle ammassate nelle corsie ospedaliere e deve finalmente permettere la rimodulazione del rapporto tra sanitari e pazienti – si legge in una nota territoriale scritta dal presidente di Nursing Up Marco Tesone e il rappresentante Rsa Salvatore Casillo – da oggi bisogna pensare a non avere più barelle, non lavorare sotto organico e avere chiari protocolli assistenziali”.