Coronavirus in Lombardia: il bilancio aggiornato al 20 maggio

Tra poco l'assessore alle Poltiche Sociali Stefano Bolognini divulgherà il bilancio dei casi di coronavirus in Lombardia aggiornato al 20 maggio.

Come di consueto, anche oggi gli amministratori regionali, nella persona dell’assessore alle Politiche Sociali Stefano Bolognini, comunicheranno il bilancio dei contagi da coronavirus in Lombardia aggiornato a mercoledì 20 maggio. Ci si aspetta un ulteriore decremento dei contagi rispetto alla giornata precedente, in cui sono stati registrati 462 casi positivi, 54 decessi e 167 guarigioni/dimissioni, che hanno portato il totale dei casi nella regione a 85.481 a cui si aggiungono 15.597 decessi e 36.082 guarigioni complessive.