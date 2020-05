Il salumiere Davide Liguoro è morto dopo aver contratto a Boscotrecase il coronavirus. L'uomo lascia padre, madre ed amici.

A Napoli un uomo è morto di coronavirus dopo essere stato ricoverato in una clinica per riabilitazione neurologica a seguito di un incidente. Non è stato il trauma cranico a far fermare il suo cuore ma il covid-19. In Campania il tasso dei positivi resta basso e De Luca non abbassa la guardia.



Coronavirus, a Napoli muore salumiere ricoverato

Non era stato ricoverato per coronavirus ma per un trauma cranico il salumiere Davide Liguoro, 41 anni residente a Volla, originario di Sant’Anastasia, morto al covid Hospital di Boscotrecase. L’uomo, a seguito di un incidente domestico era stato portato in clinica per la riabilitazione ma è proprio lì che ha contratto il coronavirus. Davide lascia il padre, la mamma e due fratelli. Gli amici raccontano di un ragazzo buono come il pane. Si dice sconvolto il suo amico Nello Montanino.





Il coronavirus in Campania

Resta molto basso il numero dei positivi in Campania durante la fase 2. Sono 7 su 3.539 tamponi analizzati (percentuale 0,32%) i positivi.

Attualmente, considerando anche i test precedenti alla fase 2, sono 1.518 i malati di covid. Di questi, 330 sono ricoverati in ospedale in degenza ordinaria, 17 in terapia intensiva e 1.171 in isolamento domiciliare. I guariti sono 167 e non si è registrato nessun decesso.

I dati fanno ben sperare ed il governatore Vincenzo De Luca non abbassa la guardia. “Dal 3 giugno liberi tutti, dice il premier. Io dal 2 ragionerò per capire a che punto è il contagio. – spiega De Luca– E comunque che significa liberi tutti se abbiamo ancora curve epidemiologiche alte in alcune parti dell’Italia?”.