Moglie e figlio del paziente 1 di Santa Maria Capua Vetere, Campania, di nuovo positivi al Coronavirus dopo l'accertata guarigione.

Due pazienti guariti dal Coronavirus in Campania, sono tornati ad essere positivi. Stiamo parlando di moglie e figlio di quello che è stato definito il paziente 1 a Santa Maria Capua Vetere, comune italiano di 32 658 abitanti della provincia di Caserta.

Campania: guariti dal Covid, di nuovo positivi

L’amministrazione comunale della città del Foto, sotto la guida del sindaco Antonio Mirra, ha diffuso l’agghiacciante notizia confermandola. La Asl locale, a seguito di accertamenti sui pazienti già risultati positivi, ha scoperto il caso della donna e del figlio precedentemente guariti dal Coronavirus.

“Abbiamo riscontrato che due nostri concittadini, precisamente moglie e figlio del nostro paziente uno, sono tornati positivi al Covid dopo avere già negativizzato precedentemente il tampone di riscontro con conseguente guarigione medico legale“, spiega il sindaco.

Non è un secondo contagio da Coronavirus

In base a quanto afferma l’Organizzazione Mondiale della Sanità, i pazienti guariti dal Coronavirus che ne tornano positivi non contrarrebbero un secondo contagio. Sembra che il corpo di questi sia invece impegnato nell’espulsione di cellule morte dai polmoni, che però non hanno alcuna carica infettiva.

“Il test di reazione a catena della polimerasi inversa in tempo reale non è in grado di distinguere una particella virale infettiva da una che non lo è”, dichiara a Reuters il professor Seol Dai-wu, ricercatore specializzato nello sviluppo di vaccini presso l’Università Chung-Ang di Seoul.

Teoria confermata anche dall’infettivologa ed epidemiologa americana Maria Van Kerkhove, responsabile tecnica della risposta all’emergenza COVID-19 dell’OMS.