Maltempo Marche: temporali, bomba d’acqua e grandine

Temporali diffusi, una bomba d'acqua e grandine hanno causato diversi danni nelle Marche, a seguito di un forte maltempo abbattutosi nella notte.

Nelle Marche il maltempo si è abbattuto tra la notte di martedì 19 maggio e mercoledì 20, causando diversi danni. Temporali, una bomba d’acqua e una grandinata hanno colpito diverse aree della regione. Intanto resta l’allerta gialla.

Maltempo nelle Marche

Una forte scarica di maltempo, annunciata, è arrivata anche nel centro Italia, dove era già stata lanciata l’allerta gialla per la giornata di mercoledì 20 maggio. Nella notte tra martedì 19 maggio e mercoledì sono state diverse le aree colpite, dove temporali diffusi, una bomba d’acqua e una grandinata hanno causato diversi problemi soprattutto da Corridonia a Recanati, passando per Matelica.

Numerose le chiamate ricevute dai Vigili del Fuoco che sono intervenuti a seguito di alcuni allagamenti nel Maceratese e nel Fermano, le province più colpite. I temporali sono previsti almeno fino alla prima parte della giornata.

Allerta arancione

Le chiamate al 115 sono proseguite per tutta la notte, impegnando i Vigili in oltre 20 interventi per prosciugamenti. Iniziata la conta dei danni, si apprende che in alcuni punti si sono accumulati addirittura 50 centimetri di grandine. Alle 8 di mercoledì 20 maggio, il numero degli interventi registrati era di 45: 20 nel Fermano e 25 nel Maceratese, con i lavori che proseguono ancora. Sulla base dei fenomeni previsti, l’allerta arancione, diffusa dalle previsioni meteo, comprende la Basilicata, mentre su Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche, Campania, Molise, Puglia, alcuni settori di Emilia-Romagna, Calabria, Sicilia e sui bacini restanti della Basilicata resta gialla.