La manifestazione è promossa dagli 'Studenti a distanza' ed è in programma per giovedì 21 maggio.

Il mondo della scuola scopre lo ‘sciopero della Dad’. Anche con la didattica a distanza gli studenti decidono di manifestare il proprio dissenso. Protagonisti sono i maturandi che – come spiegato in un post su Instagram dall’associazione ‘Studenti a Distanza’ – non sono stati ascoltati dal Ministro Azzolina per quanto concerne gli esami di maturità 2020. Ed è per questo che per giovedì 21 maggio è in programma uno sciopero nazionale. L’associazione annuncia: “I maturandi indicano una manifestazione perché non sono stati ascoltati. Evidentemente, la Ministra Azzolina ci vede ma non ci considera”.

A motivare il primo sciopero ‘Dad’ – in programma giovedì 21 maggio – è anche il mancato diritto all’istruzione che, secondo gli studenti, non è stato garantito. Inoltre, il Governo non ha tenuto conto che: “Il 33,8% delle famiglie italiane non ha pc o tablet (ISTAT 6/04/2020)”. E ancora, si denuncia una scarsa trasparenza sulle modalità di esame di maturità 2020 mentre troppe responsabilità stanno ricadendo su presidi e insegnanti.

Sciopero Dad 21 maggio

La prima e la seconda prova, secondo l’associazione ‘Studenti a distanza’: “Sono state rimpiazzate con un complesso surrogato che non le sostituisce”. Sussiste anche il problema dei privatisti che: “Non potranno fare l’esame a giugno”. Come se non bastasse, per il rientro in classe per l’esame di maturità non sono sufficienti: “Le misure igienico-sanitarie”. Gli studenti denunciano: “Dovremo autocertificarci invece di avere tamponi e misurazioni della temperatura. Anche presidi, professori e Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sono contrari a questo esame. E soprattutto l’esame in presenza non è un test. Studenti e insegnanti non sono cavie”.





L’associazione studentesca nazionale che ha indetto questo sciopero ‘Dad’ evidenzia come si renda necessario: “Perché gli studenti devono essere necessariamente considerati come interlocutori nella discussione volta a definire le modalità d’esame. Gli studenti devono essere partecipi del loro futuro.

Non siamo cavie. Non siamo parte di un test. Ragazzi e ragazze non vi chiediamo di saltare verifiche o interrogazioni, ma, ove possibile, di scioperare, di aderire in qualsiasi forma, di fare sentire la vostra voce”.