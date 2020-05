Troppi clienti in attesa fuori da una gelateria di Torino, multa per assembramento al titolare del locale.

Il titolare di una gelateria a Torino si è visto corrispondere una multa da 280 euro per violazione delle norme anti Coronavirus. Da quanto ha riportato la Polizia Municipale, c’erano troppe persone in coda fuori dal locale, che attendevano il loro turno per gustarsi un gelato.

Torino, multa ad una gelateria

La gelateria Lucco, di proprietà di Vittorio Lucco, è stata sanzionata per assembramento. Nella giornata di domenica 17 maggio 2020, alcuni agenti della Municipale di ronda nella zona hanno ritenuto a rischio Coronavirus la quantità di clienti fuori dal locale.

“C’erano 150 persone davanti al mio locale domenica. Tutte in coda e distanziate”, spiega il titolare, che dovrà corrispondere dell’intera cifra della contravvenzione. “Ho sempre rispettato le regole e chi era in coda lo faceva con la mascherina, in attesa di ritirare la sua prenotazione o di fare il proprio pre-ordine”, specifica Vittorio Lucco.

La gelateria è rimasta chiusa, come tante altre, per due mesi a causa del lockdown imposto dal Governo e per questo motivo 18 dipendenti sono in cassa integrazione.

Il proprietario: “Non posso fare anche il vigile”

“Voglio solo tornare a servire il mio gelato in sicurezza, per questo ho dotato i miei dipendenti di guanti e mascherina”, spiega il proprietario, “Ho fatto in modo che i clienti possano entrare soltanto due alla volta per ritirare il loro ordine da asporto. Non posso fare il gelatiere e anche il vigile”.

Dopo lo spiacevole fatto, Vittorio Lucco ha predisposto la presenza di un suo dipendente in strada, per evitare che la fila all’esterno del locale crei assembramenti. “Ora vogliamo soltanto ripartire e ci piacerebbe un po’ di elasticità da parte di chi fa i controlli per capire che ce la stiamo mettendo tutta. Non è la multa che mi ha deluso ma la rigidità dell’atteggiamento. Sono stato multato perché lavoravo“.