Un tragico incidente a Monza: una bambina cade dal balcone di casa ed è grave. La corsa da Monza a Bergamo per salvarle la vita.

Cade dal balcone di casa: è grave la bambina di due anni che ieri 21 maggio ha avuto un brutto incidente in provincia di Monza. La piccola, ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è attualmente in condizioni critiche.





Bambina cade dal balcone di casa: grave

Stando a quanto ricostruito dai Carabinieri, la bimba avrebbe approfittato di un momento di distrazione della sua famiglia per arrampicarsi sul parapetto del balcone e perdere l’equilibrio. La bambina è precipitata per circa tre metri e ha riportato gravi traumi. I soccorritori sono intervenuti subito, con l’ausilio di un elisoccorso: in questo modo, la piccola è stata portata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, noto come il nosocomio in prima linea nella lotta al Covid-19 in Lombardia.

L’incidente in provincia di Monza

L’incidente è avvenuto a Concorezzo, in provincia di Monza-Brianza. Secondo le indagini, la bambina avrebbe eluso il controllo della madre, una donna di 37 anni intenta a cucinare, e il fratello adolescente, che stava guardando la televisione.

Nello stesso giorno, la città è stata teatro di un altro incidente: due mezzi hanno avuto uno scontro frontale. Un 51enne è ricoverato in condizioni gravi all’ospeale San Gerardo di Monza.

Monza-Brianza fra emergenza e Covid

Attualmente, gli ospedali della provincia di Monza-Brianza continuano i loro sforzi nell’assistenza ai pazienti positivi al Covid-19. L’area è stata particolarmente colpita dalla pandemia, e ha richiesto uno sforzo non comune ai cittadini per far fronte all’emergenza. I dati della Regione Lombardia del 20 maggio scorso confermano il trend di discesa.

Ieri nella sola provincia di Monza-Brianza si sono registrati 50 nuovi casi.