Fase 2, salta parata del 2 giugno: cerimonia improntata alla sobrietà

Secondo le ultime indiscrezioni a causa del coronavirus non si terrà la consueta parata militare prevista il 2 giugno per la Festa della Repubblica.

Stando ai contatti avuti nelle ultime ore tra il ministero della Difesa e il Quirinale non si terrà la consueta parata militare prevista il prossimo 2 giugno per la Festa della Repubblica. A causa delle restrizioni imposte dalla Fase 2 infatti, non sarebbe fattibile a livello logistico l’organizzazione della tradizionale sfilata delle Forze Armate preferendo al suo posto una cerimonia più sobria sulla falsariga di quella già avvenuta durante i festeggiamenti per il 25 aprile.



Fase 2, niente parata militare il 2 giugno

Stando a quanto appreso dalle indiscrezioni trapelate dalla presidenza della Repubblica dunque, le celebrazioni per la Festa della Repubblica saranno improntate massima sobrietà, come abbiamo già potuto osservare in occasione dell’Anniversario delle Liberazione quando il capo dello Stato Sergio Mattarella si è recato solitario all’altare della Patria per rendere omaggio alla tomba del Milite Ignoto.

Per il prossimo 2 giugno appare tuttavia probabile che Mattarella venga accompagnato al Vittoriano dalle massime cariche dello Stato, che come da protocollo istituzionale dovranno essere il Presidente del Senato, il Presidente della Camera, il Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Corte costituzionale, il Ministro della difesa e il Capo di stato maggiore della difesa.

Concluso l’omaggio al Milite Ignoto, verrà come di consueto eseguito l’Inno di Mameli accompagnato dal sorvolo delle Frecce Tricolori.





Non è al momento escluso che possa esserci anche la presenza, meramente simbolica, di una piccola rappresentanza di uomini delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato, anche se finora non è ancora stato diramato nessun comunicato in merito.