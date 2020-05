Maltempo al sud: allerta gialla in Puglia, Calabria e Basilicata

Diverse regioni del sud sono state oggetto di temporali e grandinate: il maltempo durerà per tutta la giornata di giovedì 21 maggi.

Se nei giorni precedenti il maltempo aveva riguardato il nord, giovedì 21 maggio sarà il sud Italia ad essere interessato da fenomeni temporaleschi e grandine: la Protezione Civile ha diramato l’allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico per diverse regioni tra cui Puglia, Basilicata, Calabria e una parte della Sicilia.

Maltempo al sud

La causa è da ricercare in un vortice di bassa pressione che sta attraversando l’area ionica spostandosi lentamente verso la Grecia. Durante la notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 temporali e rovesci hanno colpito Abruzzo e Molise con accumuli di acqua anche consistenti. Anche in Campania si sono riscontrati fenomeni intensi in particolare nelle zone interne.

Già nella mattinata però il maltempo si è spostato più a sud interessando Basilicata e Calabria, dove si sono accumulati oltre 40 millimetri di pioggia. Anche la Puglia nel corso della giornata sarà oggetto di temporali piuttosto intensi soprattutto nella parte settentrionale della regione tanto che si sono registrati accumuli di oltre 20 millimetri.

Il maltempo si sposterà poi sempre più a sud interessando anche il versante nord est della Sicilia permettendo una tregua in Campania e Molise dove la situazione migliorerà gradualmente.





Nella serata i fenomeni temporaleschi diminuiranno in tutto il meridione e venerdì 22 si prevede che sia una giornata soleggiata mentre torneranno le nuvole nelle regioni settentrionali. I meteorologi non prevedono comunque rovesci in alcun luogo. Quanto alle temperature, le massime potranno raggiungere i 30 gradi mentre le minime si aggireranno tra i 15 e i 20 gradi in tutto il territorio nazionale.