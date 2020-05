Parolisi potrebbe essere scarcerato per buona condotta dopo 9 anni dall'omicidio di Melania Rea.

Salvatore Parolisi, l’ex militare che uccise la moglie Melania Rea con 35 coltellate il 18 maggio del 2011, potrebbe presto essere scarcerato e tornare in libertà qualora il giudice di sorveglianza dovesse decidere di concedergli quei benefici concessi ai detenuti che hanno avuto una buona condotta e partecipato all’opera di rieducazione. L’uomo è in carcere dal 2011, condannato in via definita a 20 anni di reclusione per l’omicidio della moglie.

LEGGI ANCHE:Parolisi uccise Melania Rea per un rapporto sessuale negato

Melania Rea, Parolisi verso la scarcerazione

La vicenda di Melanie Rea sconvolse molto l’opinione pubblica ormai quasi 10 anni fa, in quanto era stato lo stesso Salvatore Parolisi a denunciarne la scomparsa dopo averla brutalmente uccisa. Qualche giorno dopo però, le forze dell’ordine ricevettero una telefonata anonima che segnalava la presenza di un corpo senza vita a Ripe di Civitella. Era Melania Rea e, partendo proprio dal cadavere della donna, fu chiaro che l’esecutore del massacro fosse stato il marito.





L’ex militare potrebbe però ora tornare in libertà e, stando a quanto rivelato dal Messaggero, la famiglia Rea al momento non sa se Parolisi abbia già inoltrato (o se lo farà a breve) la richiesta di permesso premio perché, così come chiarisce il loro legale, l’avvocato Mauro Gionni, “quando c’è una pena definitiva le richieste del detenuto non vengono comunicate alla vittima, se ancora in vita, o ai suoi familiari”. Di sicuro c’è però che l’eventuale scarcerazione anticipata rappresenterebbe un ulteriore ferita per la famiglia della donna.