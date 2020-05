Morto camionista sulla A14, il tir del quale era alla guida si è ribaltato schiacciandolo. L'incidente è avvenuto alle 3 di notte.

Alle 3 di notte di giovedì 21 maggio 2020, un camionista è morto sulla A14 schiacciato dal suo stesso tir. L’incidente ha avuto luogo sul tratto romagnolo dell’autostrada che collega Bologna a Taranto, mentre l’uomo si trovava passeggero del mezzo, guidato dal figlio 20enne.

Morto camionista sulla A14

Durante il viaggio tra i caselli di Valle Rubicone e Rimini Nord, un camionista ha sbandato ed è finito fuori strada a grande velocità. La dinamica ha fatto sì che il tir, del quale era alla guida il figlio, si ribaltasse in un fossato al margine della strada sbalzando fuori dall’abitacolo il 51enne, che è poi rimasto schiacciato dal semi rimorchio del mezzo.

Il camion frigorifero ha colpito così gravemente l’uomo da far sì che morisse, inutili i soccorsi sul posto a seguito della segnalazione dell’incidente.

Per fortuna, il giovane 20enne alla guida è rimasto illeso. Per estrarre il padre dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco ed un lungo lavoro con cesoie, alla fine del quale è stato possibile liberare il corpo senza vita.

Traffico bloccato alcune ore

Per ripristinare la viabilità è accorso sul luogo anche il personale della Direzione terzo Tronco di Bologna per Autostrade, che gestisce il tratto della A14 in cui è avvenuto l’incidente. La circolazione per alcune ore è rimasta bloccata, riprendendo regolarmente nell’arco della mattinata su tutte le corsie.

Non è ancora chiara la dinamica del gravissimo incidente, costato la vita al camionista greco di 51 anni. Le Forze dell’Ordine si stanno occupando di effettuare tutti i rilievi necessari allo stabilimento di questa.