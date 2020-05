L'amara scoperta dei genitori di un ragazzo 14enne trovato morto nel suo letto. Inutili i soccorsi. Il giovane era già privo di vita.

È stato trovato morto nel suo letto un ragazzo 14enne che viveva a Ceppaloni, un comune in provincia di Benevento. La tragedia è avvenuta la mattina di oggi 21 maggio, quando i genitori del giovane hanno lanciato l’allarme dopo essersi conto che il 14enne giaceva nel suo letto senza respirare.

Ragazzo morto nel suo letto: la ricostruzione

Il dramma è accaduto nella contrada di Tufara Valle, dove l’adolescente viveva con i suoi genitori. Insospettiti dalla lunga dormita del figlio, in tarda mattinata sono stati loro ad entrare nella sua camera e trovarlo esanime nel letto. Sul posto sono accorsi i soccorsi del 118, ma purtroppo per il ragazzo non c’era più niente da fare. Il giovane è stato portato all’obitorio dell’ospedale Rummo di Benevento, dove ora si attende l’autopsia. Stando alle prime indagini effettuate sul corpo del 14enne, non vi sarebbero segni di violenza.

S’ipotizza, pertanto, una morte per cause naturali, come un infarto. I carabinieri del Comando Provinciale di Benevento, giunti sul posto, hanno effettuato tutti i rilievi e hanno ascoltato i genitori, ancora scossi, come tutta la comunità di Ceppaloni.

Infarto a un 14enne? I casi precedenti

Piuttosto rari, gli episodi d’infarto fra i giovani possono capitare. Sempre in Campania, ad Atripalda (Avellino), nel 2015 era morto nel sonno un pasticciere e pizzaiolo. Anche nel suo caso, il corpo era stato rinvenuto dalla madre il giorno seguente. L’autopsia sul suo corpo aveva confermato un infarto nel sonno. Aveva, invece, 35 anni il culturista bresciano Emanuele Cuomo Coppola, morto di infarto lo scorso gennaio.





In quell’occasione, l’arresto cardiaco era capitato in casa, alla presenza dalla fidanzata, che ha visto il suo compagno morire tra le sue braccia.