Grave una 19enne di Lecco che è stata travolta da un'auto pirata mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Una ragazza di 19 anni è stata travolta da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali nella tarda serata di ieri, 20 maggio, in centro a Lecco. Le condizioni della giovane sono da subito risultate molto gravi e per questo è stata trasportata in codice rosso con l’elicottero all’ospedale di Varese, dove ora lotta tra la vita e la morte. Sul luogo dell’incidente, oltre che gli operatori dell’ambulanza, sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale che stanno cercando di ricostruire la corretta dinamica dell’incidente.

Secondo una prima e sommaria ricostruzione dei fatti, l’incidente si sarebbe verificato intorno alle 22:15 del 20 maggio all’altezza delle strisce pedonali in via Papa Giovanni XXIII a Lecco. Da quanto appreso, l’investitore non si è fermato per prestare soccorso alla ragazza, ma anzi resosi conto dell’incidente avrebbe preferito fuggire. Un pirata della strada a cui ora i poliziotti danno la caccia.





Secondo alcune fonti locali, qualche ora dopo l’incidente un parente dell’automobilista si sarebbe presentato al comando della Polizia Locale per denunciare il pirata della strada. Resta ora da chiarire quelli fosse lo stato psicotropo dell’automobilista al momento dell’incidente. Le condizioni della ragazza, come detto, sono molto gravi e la speranza di tutta la comunità di Lecco, e non solo, è che possa farcela e non essere l’ennesima vittima di uno scellerato e codardo pirata della strada.