Poco dopo essere stato ferito con le formici da un amico, un uomo si è accasciato a terra fuori da una gelateria: aveva il pericardio perforato.

Si era recato in una gelateria a Porto Recanati (in provincia di Macerata) quando all’improvviso si è accasciato a terra: l’uomo, che inizialmente si pensava essere stato colto da un malore, era stato in realtà ferito con le forbici dall’amico che era con lui.

Uomo ferito dall’amico con le forbici

I fatti risalgono alla serata di mercoledì 20 maggio 2020. I due avevano appena ordinato un gelato e si erano stanziati fuori dal locale come prevedono le nuove norme anti contagio da coronavirus. Improvvisamente uno di loro si è sentito male ed è caduto a terra, e l’altro ha immediatamente allertato i sanitari del 118.

Giunti con una Croce Verde hanno trasportato l’uomo verso l’ospedale ma durante il tragitto si accorgono della presenza di una ferita da taglio e punta all’emitorace sinistro. Dunque, resisi conto della gravità della situazione, si sono diretti alla struttura ospedaliera di Marcerata per poi transitare in codice rosso verso l’ospedale Torrette di Ancona.

Sottoposto ad un intervento chirurgico, i medici lo hanno trasferito nel reparto di rianimazione dove è tuttora ricoverato non in pericolo di vita.

Nel frattempo i Carabinieri hanno avviato le indagini per capire cosa fosse accaduto all’uomo. Stando alla versione dell’amico, i due avrebbero iniziato ad armeggiare con una forbice acuminata fino a quando questa sarebbe finita nel torace dell’uomo. Inizialmente avrebbero sottovalutato il taglio per la poca fuoriuscita di sangue, ma le analisi hanno portato alla conclusione che il fendente aveva raggiunto il cuore e perforato il pericardio. Quadro clinico che si è manifestato con il malore sopraggiunto a poca distanza.

Ora l’amico dovrà rispondere dell’accusa di lesioni personali aggravate. Le forze dell’ordine hanno intanto sequestrato il mezzo di trasporto, le forbici e gli indumenti di entrambi.