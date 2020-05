Un uomo è stato trovato morto, con le mani legate e il viso rivolto verso il basso, in un carrello della spesa fuori dal Conad di Ceccano.

Macabro ritrovamento in provincia di Frosinone, precisamene a Ceccano, dove un uomo è stato trovato morto in un carrello della spesa nel parcheggio di un supermercato. Le forze dell’ordine stanno indagando su quanto accaduto.

Uomo trovato morto in un carrello della spesa

Il rinvenimento ha avuto luogo intorno alle 12.00 di giovedì 21 maggio 2020 nell’area antistante al Conad del Rione di Vittorio. Stando alla prima ricostruzione dei fatti il personale di un centro di analisi adiacente avrebbe notato il cadavere coperto con alcuni teli e avrebbe dato immediatamente l’allarme.

Immediato l’arrivo dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Giunti poi anche i Carabinieri con la scientifica e il magistrato di turno. Costoro hanno trovato il corpo con le mani dietro la schiena e situato nel carrello in una posizione innaturale che fa pensare che sia stato occultato all’interno e poi nascosto.

La sua faccia era rivolta verso terra e nel carrello è stata trovata anche una macchia di sangue.

Al momento la pista dell’omicidio sembra quella più plausibile. Se così fosse vorrebbe dire che qualcuno ha trasportato il cadavere, che ancora deve essere identificato, in un secondo momento, forse per abbandonarlo o per trasportarlo da altre parti e farlo sparire.





L’area del ritrovamento è nel frattempo stata transennata e isolata per consentire l’effettuazione dei rilievi che dovranno condurre a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le telecamere dei negozi adiacenti potrebbero aver ripreso la scena dell’occultamento e consentire l’identificazione dei responsabili.