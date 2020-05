La decisione di Vincenzo De Luca dopo che moltissimi cittadini campani non hanno potuto sfruttare gli abbonamenti trasporti per il Coronavirus.

In Campania ci sarà il rimborso per gli abbonamenti dei trasporti che non sono stati utilizzati a causa del Coronavirus nel mese di marzo. Il rimborso si potrà richiedere a partire dal prossimo 1 giugno 2020 alle aziende di trasporto pubblico locale, come Anm o Eav, oppure al Consorzio Unico Campania. La notizia è stata data dal consigliere delegato ai Trasporti della Regione Campania, Luca Cascone e il presidente della commissione Mobilità di Napoli, Nino Simeone.

“Questa decisione – spiegano gli assessori – è stata assunta dalla Regione Campania e nei prossimi giorni sui siti delle aziende di trasporto e dal Consorzio Unico Campania saranno comunicate le modalità per il recupero. Un ringraziamento particolare va al Presidente Vincenzo De Luca”. Nello specifico, i rimborsi per gli abbonamenti dei trasporti inutilizzati riguardano il mese di marzo. Inoltre, potrà essere rimborsata una quota dell’abbonamento annuale 2020.

Abbonamenti trasporti: in Campania ok rimborso

Luca Cascone, consigliere delegato ai Trasporti di Regione Campania, evidenzia come si è fatto un gran lavoro con: “Le associazioni di categoria, le principali aziende di trasporto regionali e il Consorzio Unicocampania abbiamo concordato le modalità di attuazione dei ristori degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico inutilizzati a causa della chiusura forzata per l’emergenza sanitaria, così come previsto anche nel cosiddetto Decreto Rilancio“.





La Regione Campania ha richiesto al Governo Conte una norma: “A sostegno di tutti i pendolari, che consenta di prorogare la validità di abbonamenti annuali e mensili per il periodo inutilizzato per emergenza Covid19”. Così da poter evitare: “In questo delicato frangente di far gravare sui cittadini la spesa del rinnovo degli abbonamenti”.

La Regione Campania ha deciso che dal 1 giugno gli utenti potranno avvalersi dei seguenti rimborsi: l’abbonamento mensile acquistato per il mese di marzo che potrà essere sostituito con un altro abbonamento di pari valore e validità per un nuovo mese a scelta dell’utente. Per quello annuale, invece, una proroga di 60 giorni.