Dopo lo zero del 21 maggio, i dati del coronavirus in Veneto tornano a salire: +21 nuovi positivi, ma i casi totali continuano a scendere

Dopo il record registrato dalla Regione Veneto nella giornata di giovedì 21 maggio, i dati sui nuovi contagi da coronavirus tornano a salire. La Regione aveva infatti registrato zero nuovi contagi, mentre oggi il numero è ricominciato a salire, arrivando a 21.



Coronavirus Veneto, 21 nuovi casi

Il bollettino del 22 maggio segna nuovi contagi in Veneto: la regione di Zaia, dopo il sospiro di sollievo tirato nella giornata di ieri, torna a segnalare nuovi contagi da coronavirus. I postivi in Veneto salgono a 19.059, con un incremento di 21 nuovi casi rispetto agli zero di ieri (registrati dalle 8 alle 17). I nuovi positivi quindi sono 21, a fronte anche degli oltre 15mila tamponi ancora da analizzare a causa della rottura di un macchinario a Padova. Gli attualmente positivi, poi, sono 3032, ovvero 224 in meno rispetto alla giornata di ieri. I ricoverati in terapia intensiva scendono a 12.





Veneto, record zero contagi

Il record stabilito dal Veneto nella giornata di giovedì 21 maggio era stato di zero nuovi contagi. Per il professor Crisanti, virologo dell’Università di Padova, lo zero è stato un grande traguardo. “Questo è il risultato di un lavoro che ha visto in prima linea la Regione, l’Università di Padova e l’Azienda Ospedale di Padova -ha commentato-. Il modello Veneto funziona. Lo zero è un bene prezioso da conservare con un comportamento virtuoso”. Per il virologo, quindi, il modello adottato dal Veneto, con a capo Luca Zaia, ha funzionato nella lotta contro la pandemia.