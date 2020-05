Coronavirus, la Regione Lazio effettua test sierologici gratuiti ai donatori abituali di sangue. Negli ospedali il test costerà 15 euro

Novità per i donatori di sangue della Regione Lazio: è stata emessa una circolare per effettuare gratuitamente i test sierologici ai donatori abituali di sangue, per cercare gli anticorpi contro il coronavirus. Proseguono intanto i test su operatori sanitari e forze dell’ordine.



Lazio, test sierologici gratis a donatori

“È stata emessa la circolare per effettuare il test sierologico gratuito per la ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV 2 per i donatori abituali di sangue”. Così Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, ha annunciato un nuovo provvedimento che rende gratuiti i test sierologici per i donatori di sangue. Questo test, che verrà effettuato ai donatori abituali, serve a capire se un paziente ha contratto o meno il coronavirus. Non ha però valore diagnostico, ovvero non può conferire la cosiddetta “patente di immunità”: chi risulta positivo, infatti, dovrà poi effettuare un tampone nasofaringeo.





300mila test nel Lazio

Nella Regione Lazio, intanto, prosegue la più grande indagine epidemiologica in corso in Italia.

Ben 300mila test sierologici sono stati effettuati su operatori sanitari e forze dell’ordine. La Regione ha comunicato che, solo nella giornata del 21 maggio, sono stati eseguiti 25.371 test sierologici con prelievo venoso e sono risultati con presenza di anticorpi IgG in 590: pari al 2,3% dei testati. Di questi, sono risultati positivi al tampone in 28. Per le persone che non fanno parte di queste categorie, è possibile effettuare il test a pagamento in ospedale (al costo di 15 euro) o presso delle strutture private (il prezzo massimo consentito, in questo caso è di 45 euro).