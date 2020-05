Mentre era in attesa di fare una visita dal pediatra, una bimba di 14 mesi è morta a causa di un arresto cardiaco.

Tragedia a Visano, comune in provincia di Brescia, dove una bimba di 14 mesi è morta a causa di un arresto cardiaco mentre stava facendo una visita dal pediatra. Inutili purtroppo i tempestivi soccorsi giunti da Verona con un elicottero: per lei non c’è stato nulla da fare.

Bimba morta per arresto cardiaco dal pediatra

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di venerdì 22 maggio 2020 e ha visto protagonista una bimba residente a Montichiari. Benedetta si era recata con la sua famiglia presso l’ambulatorio pediatrico di via Kennedy per una visita quando improvvisamente ha iniziato ad accusare un malore.

Il medico presente ha cercato di rianimarla con un massaggio cardiaco nell’attesa che arrivassero i soccorsi allertati, ma la bimba non mostrava segni di ripresa. Una volta giunti i sanitari del 118 con un elicottero da Verona la piccola è stata presa in consegna dal personale medico per il decollo d’urgenza.

Inutile però la corsa in ospedale: il suo cuore ha smesso di battere prima ancora di arrivarvi.

Stando a quanto si apprende da fonti locali, la bimba soffriva di alcuni problemi di salute già dalla nascita e per questo i genitori la portavano a sottoporsi a delle visite di controllo periodiche. Le sue condizioni erano infatti sempre state tenute monitorate e non avrebbero mai fatto pensare ad un episodio del genere.

Sconvolta la famiglia, molto conosciuta a Montichiari per via delle rispettive occupazioni. La madre Cristina è infatti impiegata come maestra e il padre Cristian Spagnoli fa il sagrestano nel duomo della città.