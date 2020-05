Coronavirus, si può essere positivi dopo essere guariti? A Torre del Greco il caso di una donna confermerebbe la teoria.

Si può essere positivi al Coronavirus dopo essere guariti? Un quesito al quale ancora neanche gli scienziati riescono a dare una risposta omogenea. Ed è una tesi che rischia di essere confermata proprio per alcuni casi italiani. A Torre del Greco, provincia di Napoli, una donna è risultata positiva al test da Coronavirus dopo essere guarita. A rendere noto questo caso particolare è il Centro operativo Comunale di Torre del Greco. In una nota si legge come: “Si tratta della riaccertata positività di un soggetto già precedentemente ospedalizzato, dallo scorso 20 marzo, dichiarato poi, successivamente guarito in data 7 maggio u.s., e, rientrato nel proprio domicilio dove ha continuato ad osservare regime di quarantena”.

Coronavirus, positivi dopo essere guariti?

Come ricostruito dal Coc campano, la donna risultata nuovamente positiva: “Il 15 maggio u.s., inoltre, è stata anche accertata la positività – in forma asintomatica – di un familiare convivente, attualmente, in isolamento domiciliare. In base, poi, al protocollo ASL, eseguiti i tamponi all’intero nucleo familiare – è stata oggi (22 maggio) ricertificata la positività, con regime ospedaliero, del solo soggetto originariamente contagiato”.





Di persone già guarite dal Coronavirus e risultate nuovamente positive se ne sono registrate diverse. Soprattutto in Regione Campania dove, numeri alla mano, ben sette casi di soggetti già precedentemente guariti, sono risultati nuovamente positivi al tampone Covid tra Santa Maria Capua Vetere, Casagiove, Capodrise e Aversa, nella provincia di Caserta.