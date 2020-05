Coronavirus, Silvestri: “Di una seconda ondata neanche l’ombra”

Il virologo Silvestri ha rilevato che del temuto ritorno del coronavirus dopo la riapertura delle attività non si è vista ancora l'ombra.

Guido Silvestri, virologo e docente alla Emory University Atlanta ha fatto un bilancio dell’avvio della fase 2 affermando che la tanto temuta seconda ondata dei contagi da coronavirus non si è verificata, segno a suo dire che non era troppo presto per riaprire le attività commerciali con le dovute precauzioni.

Coronavirus: Silvestri sulla seconda ondata

L’esperto ha infatti fatto notare come l’Italia per il 49° giorno consecutivo vede un calo del numero totale dei ricoveri in terapia intensiva accompagnata da una diminuzione dei ricoveri ospedalieri generali e dei casi attivi. “Siamo ormai al giorno 18 dalla riapertura del 4 maggio, e del tanto temuto ritorno del virus non se ne vede neanche l’ombra“, ha rilevato.

Non ha quindi mancato di chiedere retoricamente a coloro che sostenevano che quella data fosse troppo anticipata per riaprire e che il caldo non avrebbe aiutato come spiegherebbero questi dati. “Da persone molto intelligenti e preparate avranno sempre la risposta pronta“, ha ironizzato.

E intanto la sua rubrica Pillole di ottimismo lanciata su Facebook continuerà grazie alla buona risposta che ha avuto da parte degli urenti, nonostante l’annunciato commiato del 20 maggio.

Migliaia di persone lo hanno infatti sostenuto e molte di esse hanno offerto suggerimenti e aiuto. L’attività riprenderà quindi a pieno regime entro l’ultima settimana di maggio. “Al momento stiamo formando un gruppo di persone che lavoreranno insieme a questo scopo, sotto la mia supervisione e garanzia di qualità“, ha assicurato.