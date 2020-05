Uno studio americano dimostra come il livello di stress dei genitOri sia aumentato durante il lockdown per il coronavirus.

Un team di ricerca dell’American Psychological Association (APA) e del The Harris Poll, ha condotto uno studio sui livelli di stress delle persone durante il lockdown da coronavirus. Questi sono inevitabilmente aumentati nei casi di genitori con figli conviventi minori di 18 anni, per i quali è stato necessario riorganizzare le giornate tra didattica a distanza, attività e il proprio lavoro spesso in smart working. Il gruppo di studiosi ha sottoposto un sondaggio online a 3mila statunitensi con più di 18 anni nel periodo compreso tra il 24 aprile e il 4 maggio, quello in cui la pandemia ha reso particolarmente critica la situazione negli Stati Uniti.



Lo stress dei genitori durante il lockdown

L’indagine, denominata Stress in America 2020 Stress in the Time of Coronavirus, Volume 1 ha fatto emergere che il 46% dei genitori afferma di sperimentare in questo periodo un livello di stress medio compreso tra 8 e 10, su una scala che va da 1 (poco o nessuno stress) a 10 (grande stress).

In base a quanto indicato nel comunicato dell’APA, soltanto il 28% degli adulti che non ha figli di età inferiore ai 18 anni sperimenta livelli di stress analoghi. Tra le fonti più significative di stress comunicate dai genitori vi sono l’organizzazione della didattica a distanza a causa della chiusura delle scuole; l’acceso al cibo; l’accesso a un alloggio (pagamento dell’affitto e simili); l’accesso ai servizi sanitari e la rinuncia a momenti significativi della propria vita a causa del lockdown, come lauree e matrimoni. In tutti i casi la percentuale di adulti senza figli che sperimentava questi fattori di stress era sensibilmente inferiore. In Italia si vive un’esperienza del tutto analoga, dato che un sondaggio dell’Istituto Piepoli commissionato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha rilevato che più del 50% degli italiani soffre di stress a causa della pandemia, e per il 43% il livello è massimo.





Le difficoltà dei genitori nel lockdown

Il dottor Arthur C. Evans Jr., amministratore delegato dell’APA, si è così espresso sullo studio: “Per molti genitori può essere schiacciante dover far fronte a richieste impegnative a casa e lavorare, contemporaneamente a possibili problemi finanziati durante questa crisi senza precedenti. I bambini sono attenti osservatori e spesso notano e reagiscono allo stress o all’ansia di genitori, tutori, coetanei e comunità. I genitori dovrebbero dare la priorità alla cura di sé stessi e fare del proprio meglio per trovare un modo sano di affrontare lo stress e l’ansia”.