Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha dichiarato che la regione è pronta ad attuare nuovi provvedimenti.

Le dichiarazioni di Fontana

In seguito all’allentamento delle misure restrittive ha ripreso vita anche la movida e nel corso degli ultimi giorni sono apparse diverse foto ritraenti persone intente a prendere l’aperitivo senza osservare il protocollo di sicurezza che prevede il divieto di assembramenti. Sull’argomento è intervenuto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che su Facebook ha voluto condannare il comportamento di “alcuni incoscienti” che rischiano di “vanificare il lavoro fatto sin qua”.

A tal proposito, a corredo di alcune foto che dimostrano alcuni assembramenti, il governatore Attilio Fontana ha commentato: “Come ho più volte ribadito, Regione Lombardia è pronta a intervenire, anche con nuove restrizioni, per evitare che tutto il lavoro svolto fin qui grazie alla buona volontà della maggioranza dei cittadini, venga vanificato da alcuni incoscienti”.





Per poi aggiungere: “Dopo aver visto nelle ultime ore le foto, i video e le notizie riguardanti assembramenti e movida in diversi comuni lombardi, mi appello ai Prefetti e ai Sindaci della nostra regione affinché usino, dove serve, il massimo del rigore, anche attraverso l’utilizzo della Polizia locale e delle forze dell’ordine e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge, come la riduzione dell’orario di apertura e la chiusura”.