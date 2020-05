I migranti sbarcati ad Agrigento si sono poi dispersi sulla Statale 115, chiedendo aiuto ai passanti.

Una nave ha fatto sbarcare 400 migranti sulla spiaggia di Palma di Montechiaro (Agrigento), per poi riprendere il largo. I migranti si sono dispersi nelle campagne e nelle strade limitrofe, riversandosi sulla statale 115, dove in molti hanno chiesto da bere e da mangiare agli automobilisti. Ancora attive le ricerche da parte dei carabinieri e della polizia agrigentine.

Migranti ad Agrigento, 400 sbarchi sulla spiaggia

Sulla spiaggia di Palma di Montechiaro, provincia di Agrigento, una nave madre si è avvicinata alla riva, facendo sbarcare 400 migranti, mentre altri 52 sono sbarcati sull’isola di Linosa.

Lo sbarco è avvenuto proprio a pochi metri dalla spiaggia, dove i migranti sono scesi in piccoli gruppi e in poco tempo si sono dispersi nelle campagne e nelle strade adiacenti. Tante le segnalazioni sulla Statale 115, dove in molti automobilisti hanno confermato di aver visto migranti chiedere un passaggio ai vari passanti.





La ricerca della nave madre

Oltre alla polizia, carabinieri e agenti della capitaneria di porto, sono almeno 3 le vedette della Guardia Costiera impegnate nella ricerca dei migranti, ma soprattutto della nave madre che li ha accompagnati sulla riva siciliana.

A Linosa altri 52 profughi africani sono sbarcati sull’isola, ma questa volta la Guardia Costiera è riuscita subito a trattenerli, trasferendoli a Lampedusa. Nel frattempo sarebbe stato intercettato un barcone in viaggio verso l’Italia, probabilmente un altra nave madre come quella vista ad Agrigento.