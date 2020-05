La Protezione Civile ha diffuso l'ultimo bilancio relativo all'emergenza coronavirus nel nostro Paese, che giunge a 229.858 casi e 50 morti in più.

Come di consueto, anche nella serata del 24 maggio la Protezione Civile ha divulgato il bilancio dei contagi da coronavirus aggiornato alle ultime 24 ore. Rispetto alla giornata precedente è stato registrato un ulteriore decremento dei casi attualmente positivi con 229.858 contagi in tutta Italia, a cui si aggiungono 50 decessi in più nella giornata di oggi. Degno di nota è il dato dei morti nella regione Lombardia, la cui rete ospedaliera non ha ufficialmente registrato alcun decesso.



Coronavirus, il bilancio nazionale oggi

Poco prima delle ore 18, la Protezione Civile ha pubblicato su internet la tabella riepilogativa nella quale sono illustrati i dati dell’emergenza sanitaria regione per regione, con i territori italiani epicentro della pandemia che rimangono ancora quelli maggiormente colpiti dal coronavirus seppur in calo rispetto al picco della pandemia. Al primo posto per numero di contagi troviamo infatti la Lombardia con 25.614 casi attualmente positivi. Segue il Piemonte con 7.703 casi, l’Emilia Romagna con 4.457 e il Lazio con 3.569 contagi.

A seguire troviamo il Veneto uscito ormai ufficialmente dal gruppo delle regioni più colpite con 2.660 positivi, mentre sotto i 2mila casi abbiamo la Puglia con 1.793 contagi, la Toscana con 1.700, le Marche con 1.692, la Liguria con 1.624, la Sicilia con 1.353, la Campania con 1.268 e l’Abruzzo con 1.092 contagi da coronavirus. Sotto i mille casi troviamo invece la provincia autonoma di Trento con 535 casi, il Friuli-Venezia Giulia con 412 casi, la Calabria con 275, la Sardegna con 245 e la provincia autonoma di Bolzano con 195 casi.

Per ultime abbiamo infine le regioni sotto i trecento contagi, che registrano attualmente tutte un costante calo dei pazienti positivi al coronavirus a cominciare dal Molise con 183 contagi. A seguire abbiamo invece l’Umbria con 53, la Basilicata con 39, e infine dalla Valle d’Aosta con soli 32 casi di coronavirus. Al momento, dei 56.594 casi attualmente positivi 47.428 si trovano in isolamento domiciliare, 8.613 sono ricoverati con sintomi di vario genere mentre 553sono in terapia intensiva: dati questi ultimi due in constante calo da diverse settimane.