Il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano e Presidente Anpas, ha di recente raccontato di aver subito delle minacce per via delle raccomandazioni rivolte ai cittadini di non abbassare la guardia al fine di evitare un peggioramento della situazione legata al coronavirus.



Minacce al virologo Pregliasco

Intervenuto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1, il virologo Fabrizio Pregliasco ha raccontato: “Sui social i leoni di tastiera mi insultano in modo brutale, mi accusano di far parte di qualche complotto, di esser venduto, mi arrivano anche minacce di morte. Specie con quello che sto dicendo adesso: attenzione a fare la movida e occhio che il virus sta circolando”. Per poi aggiungere: “Mi dicono che voglio distruggere l’economia, che rovino la vita della gente sulla base di nulla, solo perché invito alla cautela, a non abbassare la guardia”.

Parole che non sono passate inosservate, quelle di Pregliasco, che ha ricevuto la solidarietà di molti sui social, tra cui il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che su Facebook ha scritto: “Apprendo con dispiacere che non solo politici, ma perfino bravi e competenti medici come il professor Pregliasco, sono oggetto di minacce, anche di morte, per l’unica colpa di voler dare una corretta informazione su ciò che è avvenuto in Lombardia. Esprimo la mia più sincera e profonda solidarietà al professore. Mi auguro che a partire dai rappresentanti delle istituzioni, della politica e dei media, si possa lavorare per contribuire alla creazione di un clima di serenità di cui i cittadini, soprattutto lombardi, colpiti più di chiunque altro dalla pandemia, hanno bisogno in questo momento.”





Anche la Federazione degli Ordini dei medici, Fnomceo, tramite il presidente Filippo Anelli ha voluto esprimere la propria solidarietà nei confronti del professor Pregliasco: “È stato insultato e minacciato sui social per aver sollecitato alla prudenza anche nella fase 2. È intollerabile che un medico, uno scienziato non possa esprimere liberamente le proprie considerazioni senza essere oggetto di intimidazioni.

La violenza, anche in queste forme così subdole e vigliacche, non è mai inaccettabile e non è mai la soluzione ad un disagio. La scienza, come il confronto libero e civile, può far crescere la società”.