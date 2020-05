A Borgosesia 11mila cittadini in fila per i test seriologici a tappeto. La ricerca scientifica sarà utile a livello nazionale. Ma sono affidabili?

Il comune di Borgosesia ha avviato test seriologici a tappeto sugli abitanti, che dopo tre minuti possono sapere dall’esito se hanno contratto o meno il Covid-19. Al test partecipano quasi tutti i cittadini maggiorenni del comune in provincia di Vercelli, su base volontaria. I risultati della ricerca saranno utili per fornire informazioni sulla diffusione del coronavirus.

Test seriologici a tappeto a Borgosesia: la ricerca

Il test coinvolge circa 11mila persone del comune di Borgosesia e 300 di Valsesia: volontari che liberamente hanno deciso di sottoporsi al test seriologico per capire se nel proprio corpo si sono sviluppati gli anticorpi per resistere al coronavirus. La ricerca è coordinata dall’Università del Piemonte Orientale e dalle Asl locali che effettuano i tamponi. Il finanziamento è sostenuto da Pier Luigi Loro Piana.

Test sierologici: sono affidabili?

Dal 4 maggio scorso, tutti i cittadini possono sottoporsi a test seriologico a pagamento, anche nei laboratori privati. Sebbene alcune Regioni pensano siano attendibili, non mancano scienziati che mostrano alcune perplessità sulla loro affidabilità.

Sull’affidabilità dei testi è scettico Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute. L’esperto mette in guardia proprio dai test rapidi. La prima criticità riguarda i cosiddetti falsi positivi, ossia i pazienti che credono di essere immuni anche quando non lo sono: avere gli anticorpi non significa aver superato la malattia – spiegano gli scienziati. Tuttavia, uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature a fine aprile, ha confermato che il 100% dei guariti sviluppa anticorpi contro il Covid-19.





Un primo risultato che, se non contribuisce alla ricerca di una cura, è importante per tracciare l’andamento del coronavirus in Italia, in particolare nelle zone più colpite.