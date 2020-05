Matteo Salvini è stato coinvolto in uno scontro accidentale con un'altra ciclista tra i viali di Parco Sempione a Milano.

Il leader della Lega Matteo Salvini è stato coinvolto questo pomeriggio in uno scontro accidentale con un’altra ciclista tra i viali di Parco Sempione a Milano. La donna è caduta a terra, riportando delle leggere ferite.

Incidente in bici per Matteo Salvini

Nel pomeriggio di domenica 24 maggio il leader della Lega Matteo Salvini ha avuto un piccolo incidente in bicicletta con una ciclista tra i viali di Parco Sempione, a Milano. La donna è caduta a terra dove è rimasta sanguinante, riportando dei dolori a spalla e braccia.

Nessun tipo di conseguenza per il leader della Lega che è riuscito a rimanere in sella senza cadere dalla bici. Appena avvenuto lo scontro, Matteo Salvini si è subito fermato per accertarsi delle condizioni della signora e assisterla assieme ad altri che hanno assistito all’accaduto.





In base ad una prima ricostruzione dei fatti, sembra che la signora stesse andando in bicicletta, con al proprio fianco il compagno, anche lui in sella alla sua bici.

Giunta all’incrocio tra i viali ha visto davanti a sé Salvini e onde evitare lo scontro avrebbe frenato di botto. In questo modo la ciclista è riuscita ad evitare lo scontro con il leader della Lega, finendo però per schiantarsi a terra. In seguito all’impatto con il terreno la donna ha riportato delle leggere ferite. Si sono spostati quindi in una vicina aiuola per accertarsi delle condizioni della donna che non sembra aver riportato gravi conseguenze.