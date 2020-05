Alberto Alesina è morto negli Usa a seguito di un arresto cardiaco. Nella sua carriera l'economista ha sfiorato addirittura il premio Nobel.

Tragedia nel mondo dell’economia: negli Stati Uniti è morto Alberto Alesina, prestigioso economista e professore ad Harvard, venuto a mancare all’età di 63 anni in seguito ad un arresto cardiaco. Nella sua carriera ha sfiorato il Nobel. In seguito alla crisi economica era diventato fiero sostenitore della maggior libertà per gli imprenditori e uno blocco del mercato del lavoro come base per far ripartire l’Italia.

Morto Alberto Alesina, economista ad Harvard

Il mondo dell’economia mondiale piange la scomparsa di Alberto Alesina, grande economista italiano e professore ad Harvard, morto all’età di 63 anni negli Stati Uniti, forse per un attacco cardiaco causato dalla pratica dell’hiking, uno sport che solitamente praticava con la moglie.

A renderlo noto è David Wessel, altro economista che dichiara di averlo saputo da David Cutler. In seguito la morte di Alesina è stata confermata anche dall’Istituto Bruno Leoni.





Nobel sfiorato

Alesina si è rivelato uno dei più prestigiosi e lungimiranti economisti mondiali, nonché firma autorevole per alcune testate giornalistiche nazionali come il Sole 24 ore ed il Corriere della Sera. Il suo impegno e la sua conoscenza del settore erano rinomati a tal punto da inserire il suo nome nella lista degli ultimi anni come vincitore del premio Nobel.

Era sostenitore di una strategia espansiva che ammoniva chi proponeva aumenti delle tasse anziché un taglio alle spese, come quelle destinate alle grandi opere, a suo dire caratterizzate da un rapporto costi-benefici improponibile.

Insieme all’economista Francesco Giavazzi a proposito della crisi dello spread in Italia aveva proposto un decalogo per sbloccare il mercato del lavoro con la rivisitazione dei contratti, assecondando una maggiore libertà agli imprenditori nelle loro scelte destinate allo sviluppo aziendale.