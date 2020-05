Due agenti di pattuglia al Vomero (Napoli) sono stati aggrediti da un uomo con calci e pugni. Rafforzati i controlli sul territorio.

Nel quartiere del Vomero, zona affollata di Napoli per via della movida, due agenti della polizia sono stati aggrediti con calci e pugni da un uomo di 35 anni. Da venerdì 22 maggio la situazione è diventata insostenibile nella città partenopea, tanto da dover costringere la regione a rafforzare i controlli soprattutto nel weekend, impiegando oltre 300 agenti sparsi in tutta la città per controlli a tappeto.

Movida a Napoli, due agenti aggrediti

La movida scatenata dalla fine del lockdown è diventata insostenibile a Napoli, dove due agenti di pattuglia sono stati aggrediti da un 35enne nel quartiere del Vomero, meta prediletta per giovani e non soprattutto nel weekend, dopo che gli agenti gli avevano chiesto dei documenti.

I primi segnali di incontrollabile euforia da parte dei napoletani sono arrivati venerdì 22 maggio, quando la municipale ha iniziato a preoccuparsi di fronte alle orde di riders e comitive di ragazzi di fronte ai locali da piazza Vanvitelli ad Aniello Falcone, senza mascherine e ignari delle misure di distanziamento sociale.





Controlli di massa

Nella serata di sabato 23 maggio, per fronteggiare il ritorno della movida nelle zone calde come lo stesso Vomero, polizia locale e carabinieri hanno unito le forze, irrobustendo i controlli su tutta la città. In totale sono stati 308 uomini ingaggiati per presidiare l’intero territorio della movida.

475 esercizi commerciali controllati per l’obbligo di sanificazione o deroghe per aumento dei prezzi e dell’orario di apertura. Preoccupante il bilancio delle prime ore: 1794 le persone identificate, delle quali quasi 600 a bordo di moto o veicoli, irrispettosi delle misure di sicurezza previste in tema di coronavirus.