Coronavirus, donna incinta ricoverata a Palermo: era tornata da Londra

Una donna incinta rientrata in Italia dal Regno Unito si trova attualmente in gravi condizioni all’ospedale Vincenzo Cervello di Palermo, dopo essere risultata positiva al coronavirus una volta tornata in Sicilia. La donna, partita da Londra e arrivata a Palermo dopo aver fatto scalo a Roma, è stata ricoverata d’urgenza nella serata di domenica 24 maggio e al momento i medici dell’ospedale stanno valutando l’ipotesi di far nascere il bambino in anticipo alla luce delle gravi condizioni in cui versa la gestante. Non è la prima volta che una donna incinta risulta positiva al coronavirus, ma nella maggioranza dei casi il nascituro non ha riscontrato problematiche di sorta.



Coronavirus, donna incinta grave a Palermo

La donna, di 34 anni e al settimo mese di gravidanza, si trova nel reparto di rianimazione del nosocomio palermitano dopo essersi improvvisamente sentita male nella serata di domenica. Giunti sul posto dopo essere stati chiamati dalla stessa donna, gli operatori del 118 l’hanno immediatamente condotta in ospedale dove rimane costantemente monitorata al fine di evitare l’insorgere di un peggioramento delle sue condizioni di salute.

Al momento, date le particolari condizioni della paziente, i medici dell’ospedale non escludono la possibilità di eseguire un cesareo d’urgenza per far nascere il bambino in anticipo. Allo stesso tempo, il personale ospedaliero sta cercando di rintracciare tutte le persone che sono state in contatto con la donna nei giorni precedenti, compresi i passeggeri dei voli aerei che quest’ultima ha dovuto prendere per tornare a casa da Londra, al fine di eseguire tutti i tamponi necessari per contenere un eventuale contagio.